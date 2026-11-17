Об ударе по Крымскому мосту доложили Владимиру Путину, об этом сообщил пресс-секретарь президента. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. После атаки киевских боевиков движение транспорта временно приостановили. Железнодорожное сообщение уже восстановлено.

Подъезды к Крымскому мосту перекрыты. Движение автомобилей через Керченский пролив после массированной воздушной атаки ВСУ временно приостановлено. Автомобилистам рекомендуют пока не выезжать в сторону переправы до появления официальной информации. При этом железнодорожное движение по Крымскому мосту уже открыто. В пути задержались четыре состава из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Пассажиров обеспечивали питанием и водой.

Со стороны Кубани на станции "Тамань-пассажирская" развернута полевая кухня. В Керчи на авто и железнодорожном вокзалах установлены палатки для обогрева. В одной из гостиниц открыт пункт временного размещения. Пассажиры без автотранспорта, которым нужно попасть в Крым или Краснодарский край, смогут воспользоваться паромной переправой, когда позволит погода. Также действует альтернативный маршрут через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

Две ночи подряд ВСУ атаковали Крымский мост с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет, но имеются повреждения конструкций сооружения. Следственный комитет России оценил удар как террористический акт и возбудил уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений. В ближайшее время специалисты оценят нанесённый сооружению ущерб.