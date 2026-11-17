Несколько лет назад Алла Пугачева покинула Россию. Вдали от Родины, казалось бы, именитая пенсионерка теперь все дни проводит, отдавая себя домашним заботам, но это не так.

На днях Максим Галкин* дал на Кипре заключительное шоу, приуроченное к своему 50-летию. Артист выступил в театре Лимасола. На мероприятии отметилась и Алла Пугачева. Примадонна пришла поддержать молодого супруга. Интересно, что к зрительному залу она направлялась под руку с помощницей.

Несмотря на то, что сам концерт было запрещено снимать, в СМИ все равно утекла информация, что прямо во время выступления Галкин* признался, что зарабатывает на своих турах меньше, чем его именитая супруга на эксклюзивных корпоративах. Об этом в Сети рассказали зрители, побывавшие на концерте иноагента.

Не секрет, что у Аллы Пугачевой целый букет хронических заболеваний. Даже передвигается Примадонна с трудом. Однако артистка не теряет присутствия духа и старается вести активный образ жизни. Так, местные жители часто видят Пугачеву на улицах Лимасола. Периодически ее сопровождают дети: 13-летние двойняшки Лиза и Гарри.

В социальных сетях даже шутят, что за время жизни на Кипре Пугачева успела превратиться в одну из местных достопримечательностей. Каждое ее появление в общественных местах вызывает интерес, а новые снимки с фанатами быстро распространяются в Интернете.

*признан Минюстом России иностранным агентом

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