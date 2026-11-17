Москва в ожидании мощного снегопада. Он начнется уже предстоящей ночью, а к утру только усилится. В городе может сформироваться снежный покров до 3 сантиметров.

Пока же на приближающийся циклон ничего не указывает. Осадков нет, даже местами выглядывает солнце. Снег, который прогнозируют, может периодически переходить в дождь, но несмотря на плюсовую температуру, не будет успевать таять.

Водителям и пешеходам надо быть внимательными. А метеозависимым - обращать внимание и на свое самочувствие, так как приближается барическое дно. Атмосферное давление завтра упадет до аномальных 730 миллиметров ртутного столба.