Овны

Солнце в напряженном аспекте с Юпитером. Обещайте меньше, чем хочется. Оцените свои силы. Восторг собеседника пройдет, а обязательства останутся у вас.

Тельцы

Если вас торопят с ответом, попросите время до вечера. Назовите срок, который подходит вам. Важное решение заслуживает спокойного обдумывания.

Близнецы

Не делайте чужую личную новость темой разговора в общей компании. Спросите разрешения у самого человека. Возможно, он не готов делиться подробностями.

Раки

Не откладывайте хорошую вещь до особого случая, если хочется пользоваться ею сейчас. Обычный день тоже подходит. Маленькую радость необязательно заслуживать большой победой.

Львы

Не соглашайтесь быть главным организатором только потому, что обычно это делаете. Предложите другому попробовать. Вы тоже вправе прийти гостем и получить удовольствие.

Девы

Если устали от бесконечных улучшений, решите, какой результат уже достаточен. Не каждой задаче нужно совершенство. Иногда важнее закончить и отдохнуть.

Весы

Не воспринимайте различие во вкусах как личную критику. Венера остается в Весах. Разные предпочтения не мешают вам прекрасно ладить.

Скорпионы

Не обсуждайте важную семейную новость с родственниками раньше, чем с партнером. Пусть он узнает ее от вас. Это поможет избежать ненужной обиды.

Стрельцы

Не скрывайте, что чего-то не умеете, соглашаясь на новую задачу. Уточните, где потребуется подсказка. Так вы избежите лишнего напряжения и недоразумений.

Козероги

Не измеряйте дружбу количеством полезных услуг, которые оказали друг другу. Иногда достаточно общения. Не каждую встречу нужно превращать в обмен услугами.

Водолеи

Откажитесь от лишних уведомлений, если новости мешают сосредоточиться. Выберите время для чтения. Остальной день необязательно жить в ожидании сообщения.

Рыбы

Луна в вашем знаке. Запишите идею, которая возникнет словно между делом. Не торопитесь решать, хороша ли она. Позже сможете вернуться к подробностям.