Принц Гарри пытается восстановить отношения со старшим братом. Но герцог Сассекский не пошел к принцу Уильяму лично, а лишь высказался о своем намерении в интервью. Гарри признал, что болезненно переживает разрыв отношений с отцом и братом.

По словам принца, некоторые люди не хотят, чтобы семейный конфликт разрешился, однако сам он стремится к примирению. Гарри также отметил, что старые душевные раны могут сохраняться на всю жизнь, но людям необходимо учиться отпускать прошлое.

Герцог Сассекский считает, что проблемы, с которыми столкнулась его семья, знакомы многим: братья и сёстры ссорятся, а отношения между родителями и детьми иногда разрушаются. Принц выразил надежду, что его попытки урегулировать семейный конфликт смогут помочь другим людям задуматься о собственных отношениях с близкими.

Как утверждают инсайдеры из дворца, принц Уильям видел интервью брата, но не собирается начинать отношения с ним с чистого листа. По сообщениям источников RadarOnline, будущий король отверг публичное предложение Гарри.

Уильям считает, что Гарри и Меган пытаются вернуть себе прежнее внимание общественности и королевский статус, несмотря на добровольный отказ от соответствующих обязанностей в 2020 году. Но никто не знает, чего ещё можно ожидать от супругов в дальнейшем.

Принц Уильям просто не готов простить младшего брата. Ведь Гарри даже не удосужился прийти и извиниться лично.

По мнению инсайдеров, многочисленные публичные откровения Гарри о частной жизни королевской семьи нанесли слишком серьёзный ущерб доверию между братьями. Герцог причинил настолько большой ущерб, что перспективы примирения братьев сейчас крайне малы.