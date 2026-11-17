Сегодня, 17 ноября, исполняется два года со дня смерти певца Владимира Левкина. Однако посещать могилу в этот день его вдова Маруся не собирается.

В новом интервью супруга Владимира Левкина призналась, что до сих пор скорбит. "Нет, время не лечит. Мы с дочкой пока до конца не осознаем. Мы недавно с Никой говорили, что живем в режиме паузы и ожидания. Кажется, что он должен приехать", - сообщила Маруся.

Навещать могилу супруга в честь годовщины его смерти вдова не собирается. У нее есть более важные дела. Маруся организовала концерт памяти артиста. "Я себе этот день поберегу, не пойду на кладбище. Мы с Никушей организовываем квартирник памяти Владимира Левкина. На него придут друзья. Мы с Никой будем петь, будет семья, поклонники. Там уже полный солдаут. Чтобы мне хорошо спеть, нужно быть в голосе. А если перегружать эмоциями, то не получится. Несмотря на то что прошло два года, трагедия дается тяжело, а когда человек плачет, то ему и говорить тяжело, не то что петь", - поведала вдова Woman.ru.

По словам Маруси, она и так часто бывает на могиле Владимира. "Мне спокойнее так, чтобы я держала все под контролем. Я проверяю, как убрано, чтобы всегда были свежие цветы. Нет-нет зайду, поговорю с ним", - подчеркнула жена артиста.

Напомним, Владимир Левкин скончался 17 ноября 2024 года. Долгие годы он боролся с раком, а незадолго до смерти бывший участник группы "На-На" попал в больницу с подозрением на пневмонию. Впоследствии его жена Марина утверждала, что никто и подумать не мог, чем это закончится.

19 ноября популярного исполнителя похоронили на столичном Троекуровском кладбище. Вдова не отходила от гроба артиста. Она приветствовала гостей траурной церемонии, общалась с ними, обнималась. Марина держалась как могла. Многих тогда поразило, что вдова улыбалась. Но позже она объяснила, что просто пыталась исполнить последнюю волю любимого.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>