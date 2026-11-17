В московском театре "Ленком Марка Захарова" проходят обыски. Предположительно, следственные мероприятия связаны с финансовой деятельностью культурного учреждения.

По предварительной информации, в отношении президента "Ленкома" Марка Варшавера возбуждено уголовное дело. Журналисты Telegram-канала Mash, связались с Марком Борисовичем, он не стал отрицать слухи, но при этом отказался обсуждать ситуацию.

На прошлой неделе актер Стас Садальский в своем блоге рассказал, что в "Ленкоме" ожидаются серьезные перемены. По утверждению артиста, Варшавер может в ближайшее время лишиться президентского поста.

"В понедельник Марк Варшавер лишится самого главного президентского кресла в своей жизни — он больше не президент „Ленкома“", — заявил Садальский.

Более того, Стас написал, что в отношении театрального деятеля якобы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. "А пока, чтобы не сбежал в Объединенные Арабские Эмираты, где у него элитная недвижимость, — подписка о невыезде и надлежащем поведении", — высказался Садальский.

Напомним, что Марк Варшавер посвятил "Ленкому" большую часть своей жизни. В театр он пришел еще в 1979 году, начав работу с должности администратора. Позднее, после окончания ГИТИСа, в 1987 году занял пост директора.

После смерти художественного руководителя Марка Захарова в 2019 году полномочия Варшавера были расширены. А в 2025 году для него учредили новую должность — президента театра, которую он и занял, оставив директорское кресло.