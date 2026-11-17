Популярный исполнитель, солист группы "Дюна" Виктор Рыбин высказался негативно в адрес Леонида Агутина и Анжелики Варум. Певец объяснил свое отношение к артистам.

По мнению Виктора Рыбина, и у Леонида Агутина и у его супруги Анжелики Варум неоднозначное отношение к СВО. Кроме того, считает певец, пара, зарабатывающая в России, тратит деньги на жизнь за границей. Не секрет, что у Агутина и Варум есть недвижимость в США. А еще их дочь Елизавета с самого детства живет в Америке.

"Все об этом говорят. Они деньги, которые берут здесь, — всё туда. Это свинство. Как-то это все явно произошло, их американская тема. Родители там, ребенок. Анжелика вообще все время там сидит, а сюда приезжает на "Песню года" выступить, хапнуть денег. Да, они хапают наши деньги, стягивают бюджет тех артистов, которые находятся здесь", - без обиняков заявил Рыбин в программе "Сорян, это подкаст".

Певец прошелся и по Алле Пугачевой, которая с молодым супругом Максимом Галкиным* и их двумя детьми покинула Россию вскоре после начала СВО. Рыбин отметил, что раньше они с женой Натальей Сенчуковой были дружны с юмористом. Более того, он даже пытался связаться с Галкиным*, когда тот перебрался в Израиль.

Но общение сошло на нет. Более того, мнение об артисте у Рыбина поменялось после его публичных высказываний. "Мы с Наташей на дыбы встали, это ужасно. Настолько разочароваться в человеке... В моей жизни такого не было", - заключил артист.

*признан Минюстом России иностранным агентом

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