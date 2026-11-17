Россия неоднократно предупреждала Запад о том, что ввод иностранных военных на Украину будет означать прямое и неоспоримое вступление соответствующих стран в войну. Об этом напомнил во вторник, 17 ноября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как напомнил дипломат, европейские страны требуют перемирия на Украине, поскольку "тут же хотят туда стабилизационные силы ввести", хотя "их тысячу раз предупреждали" о последствиях.

Лавров подчеркнул, что Москва осведомлена о присутствии иностранных военных на Украине, которые могут находиться там уже более полугода. Российские власти передавали по соответствующим каналам свою озабоченность другим государствам, подчеркивая, что "это уже не поддержка Украины, а прямое участие в войне, так же, как и содействие в целеполагании, предоставлении данных со спутников и многое другое".

Попенял министр европейцам и на непродуктивное упрямство в вопросе восстановления диалога: "Если ты всерьез хочешь вести переговоры, то ты не заявляй: "Я поеду, но никакую архитектуру [безопасности] обсуждать не буду, потому что моя архитектура — это НАТО, Евросоюз, а русские работают против нас".

Россия не меняла целей специальной военной операции, хотя "могут быть и будут, и неоднократно, тактические ходы", отметил Сергей Лавров. Особо он выделил недавнее напоминание главы государства Владимира Путина о том, что "мы не за территории воюем, мы за людей воюем, которых лишили их базовых прав" (цитаты по ТАСС).

Ранее министр обороны Эстонии Мартин Херем признал, что военнослужащие стран, входящих в Североатлантический альянс, присутствуют на Украине как минимум с 2022 года. Политик заявил, что лично в июле 2022 года "был на передовой в эстонской военной форме", поскольку в то время командовал силами обороны Эстонии.

В Кремле между тем не подтвердили заявление американских переговорщиков о том, что к следующему раунду переговоров между Россией, Украиной и Соединенными Штатами подключатся европейцы. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что "о расширении формата кто-то говорит, но с нами это не согласовалось".