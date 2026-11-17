Глава евродипломатии Кая Каллас позволила себе "очередное неловкое заявление". Так отреагировал во вторник, 17 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на фактическое признание еврочиновницы в готовности организовать хакерскую атаку на Россию.

Комментарий официального представителя Кремля последовал за заявлением Каллас о том, что Брюссель может раздобыть персональные данные участников специальной военной операции "довольно легко", ведь "сегодня все данные — цифровые".

Как отметил Дмитрий Песков, подобное неудачное высказывание Каллас "лишний раз, наверное, показывает уровень ее квалификации" (цитата по ТАСС).

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин написал в своем "Макс"-канале, что верховный представитель ЕС по международной политике и безопасности наговорила себе примерно на 20 лет лишения свободы — такое наказание грозит Каллас по российскому Уголовному кодексу за неправомерный доступ к компьютерной информации, нелегальное использование персональных данных и публичную дискредитацию ВС России.

По мнению Володина, указанный срок чиновница могла бы провести с пользой и "потратить (время) на самообучение, освоив, наконец, историю, которую в школе учила плохо". О последнем, как напомнил спикер Госдумы, "свидетельствуют ее многочисленные глупые высказывания".

Постпредство России при Евросоюзе запросило у официального Брюсселя объяснения относительно законности инициативы Каи Каллас по получению персональных данных российских участников СВО. В соцсетях дипмиссии опубликован риторический вопрос о том, "насколько подобные рассуждения согласуются с собственным законодательством Евросоюза, который при каждом удобном случае позиционирует себя в качестве якобы блюстителя верховенства права и защиты персональных данных".