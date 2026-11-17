Государственная дума одобрила во вторник, 17 ноября, поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие повышение штрафов по ряду статей.

В случае принятия поправок штрафы за дискредитацию Вооруженных сил России будут составлять для физлиц от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 тысяч до 370 тысяч рублей, для юрлиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

За массовое производство, распространение и хранение экстремистских материалов предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч — для должностных лиц и до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя работу нижней палаты парламента над указанными поправками, подчеркнул в своем "Макс"-канале, что действующие размеры штрафов не всегда мотивируют к тому, чтобы не совершать соответствующие противоправные действия. Политик выразил убежденность в том, что корректировка законодательства поспособствует повышению общественной безопасности россиян.

Между тем ранее в Госдуме предложили отменить штрафы за десятки правонарушений. В частности, авторы инициативы назвали бессмысленными штрафы за забытые водителем дома права и полис ОСАГО, если инспектор ДПС может мгновенно подтвердить их наличие или отсутствие у данного человека по базе данных.