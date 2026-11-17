Официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF) подвергся кибератаке.

Как сообщает телеканал SVT, на портале было размещено изображение российских хоккеистов с подписью на английском языке: "Боитесь встретиться с Россией? Вы отправили в бан единственную команду, которую не можете победить".

Вскоре после этого сайт IIHF прекратил работать, при попытке зайти на соответствующую страницу возникала надпись о проведении технических работ и просьба вернуться к ресурсу позднее.

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить российских хоккеистов в правах и допустить к международным турнирам ряд недружественных России стран пригрозил нашей сборной бойкотом и отказом в выдаче виз.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев предупредил, что ждать от нашей страны отказа от соревнований — это "апофеоз истерики", а политизированные утверждения о "психологической травме" от матчей против россиян — "просто идиотизм".

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Франц Райндль заявил, что поддерживает возвращение российских спортсменов к турнирам, однако "есть и другие факторы, касающиеся безопасности и защиты наших турниров и национальных федераций". Под этим предлогом Райндль назвал невозможным возвращение сборной России на международные площадки в краткосрочной перспективе.