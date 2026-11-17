Вспышки на видео - это попадания баллистических ракет "Искандер" по Северному мосту в Киеве. ВСУ использовали его для перевозки оружия и техники. Как и Южный путепровод, по которому сегодня также был нанесен массированный удар. Уже ночью было очевидно - повреждения серьезные. На кадрах видны дыры в дорожном полотне. Однако весь масштаб стал понятен только с рассветом. На видео, что снял киевский мэр Кличко, хорошо заметно, что у Северного моста отсутствует часть крепежных тросов.

На восстановление уйдут месяцы. На кадрах с места видны куски бетона. Разворочен асфальт. Повреждено основание, из-за чего движение по Южному и Северному мостам в Киеве было перекрыто. По ним пускали лишь пешеходов.

Мосты через Днепр - это лишь часть целей, по которым был нанесен удар. В Киеве под атакой оказались еще два предприятия. "Техно-Люкс", где производили крупноузловую сборку беспилотников большой и средней дальности, а также завод "Укропластик", выпускавший комплектующие для БПЛА.

Кадры из Днепропетровска. Момент прилета по заводу "Южмаш", в цехах которого собирали оперативно-тактические ракеты. Под ударом оказались и местные ТЭЦ. Прилеты также зафиксированы в Запорожской, Черкасской, Одесской и Харьковской областях.

"В городе Запорожье поражены: авиационный двигателестроительный завод "Мотор-Сич" и машиностроительный завод им. Омельченко. В Черкасской области сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности "Оризон-Навигация". В Одесской области в порту Измаил уничтожена инфраструктура предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения. Кроме того, на переходе морем поражено морское судно, доставлявшее в порт Черноморск Одесской области грузы военного назначения", - сообщили в Минобороны.

Ракетно-бомбовые удары наносятся и по укрепрайонам ВСУ в городах, на которые наступает российская армия. Появились кадры из Краматорска, где постепенно выбивается вся логистика ВСУ. А это уже окраины Славянска. Накануне ВСУ потеряли здесь очередной опорный пункт. Российские бойцы начали небольшими группами заходить и закрепляться вплотную к городским кварталам. И оказалось, что к таким вылазкам наших штурмовиков противник был не готов.

Да и сам Славянск все меньше напоминает неприступную крепость. Бойцы говорят – авиация отрабатывает на все сто. И после каждого налета наши батареи подтягиваются все ближе к городу.

В целом же фронт продолжает двигаться на запад. Минобороны сообщило об освобождении еще одного населённого пункта. Наши бойцы взяли поселок Заливное в Запорожской области. Это позволило расширить зону контроля на этом направлении и создать условия для дальнейшего наступления на областной центр.