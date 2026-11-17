Китайский Шэньчжэнь готов к приему высоких гостей. Во вторник, предваряя встречу лидеров АТЭС, в городе прошел деловой саммит. И пока одни обсуждали высокие технологии, которыми славится мегаполис, и подписывали миллиардные контракты, другим было совсем не до этого.

Четверг, 19 ноября, в 14:30 по Пекину. В Москве будет 9:30 утра. Известно и место переговоров – государственная резиденция лидера КНР. Все остальное – догадки. В западных СМИ – страх и паника: "В Европе постоянно всплывает одно и тоже слово - "Ялта". Встреча 1945 года, где три лидера провели границы через континент. Тогда были установлены новые правила взаимодействия и сформирован новый мировой порядок. Он просуществовал многие десятилетия. И теперь Трамп направляется на саммит, который называют "Ялтой 2.0".

Столь громкими сравнениями Москва, Пекин и Вашингтон, конечно, не разбрасываются. Хотя встреча, безусловно, будет исторической, признают во всех столицах. Сейчас идет тонкая дипломатическая работа, которая не терпит лишнего шума.

"Президент Путин выдвинул инициативы большого евразийского партнерства и архитектуры безопасности в Евразии. Соединенные Штаты – ближайший сосед Евразии с восточного направления. Это тоже небезынтересный факт. Ну и, разумеется, Соединенные Штаты при Дональде Трампе больше концентрируются на своих национальных интересах, но на международной арене достаточно активно себя ведут. Поэтому послушать друг друга – это уже полезно", - отметил Сергей Лавров.

Цели России на Украине не менялись, наша страна от них не откажется, добавил министр иностранных дел. Отметив, что повестка трехсторонней встречи, в принципе, сформирована. Но Киев явно хочет на нее повлиять. В Кремле не исключили, что последние террористические действия режима связаны со встречей Путина, Си и Трампа. Он, кстати, уже в Азии, но на другом саммите - АСЕАН. Теплого приема на Филиппинах, впрочем, не вышло.

На улицах Манилы - 10 тысяч человек. Однако власти постарались, чтобы всего этого Трамп не увидел.

"Мы знаем, что каждый раз, когда президент Трамп разговаривает с Путиным или встречается с ним, это оборачивается плохими новостями для Украины и Европы. Мы готовимся ко всему", - заявил европейский дипломат изданию Axios.

"Коалиция желающих" прямо сейчас проводит учения в Польше, недалеко от границы с Калининградской областью.

"Мне стало известно, что на Украине находятся французские военнослужащие. Франция уже одной ногой вступила в военную эскалацию. Она рискует тем, что эти солдаты станут мишенями", - заявил Фабьен Руссель, национальный секретарь Коммунистической партии Франции.

А еще Брюссель хочет взламывать наши государственные информационные системы, чтобы получить персональные данные россиян, которые, как выражается главная европейская "дипломатка" Каллас, причастны к агрессии: "Полагаю, получить эти данные, вероятно, довольно легко. В наше время существуют способы".

По российскому Уголовному кодексу потянет лет на 20. Однако европейские русофобы в текущих условиях готовы идти ва-банк.

"Украину ожидает особенно тяжелая зима. Для нас это означает совершенно очевидную вещь: мы должны и дальше эффективно и оперативно помогать Киеву в сфере противовоздушной обороны. Это уже пятый пакет, в котором участвует Германия. На этот раз мы выделяем 300 миллионов долларов", - сказал Борис Писториус, министр обороны Германии.

Сколько из них реально пойдут на нужды ВСУ, остается только догадываться.