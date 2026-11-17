Бывшая участница "Дома-2" Ольга Рапунцель впервые высказалась о тяжелой болезни младшей сестры. Алена Савкина, у которой диагностировали лимфому четвертой стадии, проходит четвертый курс химиотерапии. Ольга призналась, что известие об онкологическом заболевании близкого человека стало для нее настоящим потрясением.

В личном блоге старшая сестра Алены опубликовала эмоциональное обращение, в котором рассказала о своих переживаниях. Ольга рыдала, когда Савкина призналась, что с ней происходит.

"Когда я узнала, что у моей сестры онкология, я плакала, потому что мне было страшно за нее. Внутри все сжалось от страха. Как же так, это моя родная сестренка, она должна быть счастливой и здоровой. Мне хотелось просто обнять ее и никуда не отпускать", — поделилась Рапунцель.

Ольга на днях навестила Алену в больнице. Увидев, через какие испытания проходит младшая сестра, звезда реалити еще сильнее захотела, чтобы та поскорее вернулась домой.

По словам Ольги, сейчас вся семья старается окружить Савкину заботой. Сестры ежедневно поддерживают связь, а старшая Рапунцель готова в любой момент прийти на помощь. Особое внимание Ольга уделяет детям Алены. Она рассказала, что иногда забирает к себе племянника Святослава и относится к нему как к родному сыну.

"Я каждый день с ней на связи. Она о чем-либо меня попросит — я всегда ей помогу. С детками тоже, когда я забираю к себе Святика, люблю его как своего ребенка", — написала Ольга.

При этом Рапунцель понимает, что никакая помощь родственников не способна полностью заменить детям материнскую заботу. "Но это все равно не та любовь, которую даст им мама. Когда бабушка заботится о внуках, или я, их тетя, или ее мужчина — да, мы поможем всегда и будем рядом, но детям нужна мама!" — подчеркнула бывшая участница "Дома-2".

Ольга призналась, что видит, насколько сестра устала от продолжительного пребывания в больнице и тяжелого лечения. Однако она верит, что Алена сможет справиться с болезнью.

"Моя родная сестренка — боец, и она обязательно победит эту болезнь. Аленчик, моя девочка, мы все ждем вместе с тобой хорошие прогнозы от тебя. Обязательно ты вылечишься, верю всем сердцем, и ты тоже верь", — обратилась Рапунцель к Савкиной.