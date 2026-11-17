Большое пополнение в семействе российских ирбисов: на территории Саяно-Шушенского заповедника появились сразу семь котят. Видео с новорожденными зафиксировали фотоловушки.

Мамами стали самки Снежинка и Базагинка. Они приходятся внучками той самой Таджички, которая была транслоцирована в заповедник в 2019 году для возрождения популяции ирбисов.

Впрочем, основательница современной династии тоже не отстает - в этом году она родила еще двоих детенышей. Таким образом, число снежных барсов в заповеднике увеличилось до 26 особей.