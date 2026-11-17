Россия продолжает специальную военную операцию в ответ на атаки укронацистов на Крымский мост. На это указал во вторник, 17 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как указал официальный представитель Кремля, киевский режим продолжает бить по мирным целям, а Россия продолжает СВО.

Песков подчеркнул, что "мы должны достигнуть и достигнем наших целей". Хотя предпочтительны мирные инструменты их достижения, однако "если горизонты для достижения мирных средств не будут открываться должным образом, то мы это сделаем военными средствами", сообщает РИА Новости.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин написал в своем "Макс"-канале, что уже определены необходимые меры оценки ущерба и запуска строительных работ для восстановления Крымского моста.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что поставки необходимых товаров и продуктов в регион не нарушены из-за атаки на Крымский мост. На сухопутном маршруте через Херсонскую область усиливаются меры безопасности, все жизненно важные службы работают в штатном режиме, рассказал губернатор в "Максе".

Киев тем временем пытается справиться с последствиями ударов возмездия ВС России. Повреждение Северного и Южного мостов через Днепр нарушило не только транспортное сообщение, поставив украинскую столицу перед угрозой распада на два отдельных города. Местным властям пришлось также искать альтернативные способы теплоснабжения.