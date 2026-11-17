Отдельные средства массовой информации распространили публикации о том, что в 2027 году в России якобы никто не выйдет на пенсию — это не соответствует действительности.

Как уточняет Социальный фонд России в своем "Макс"-канале, в следующем году ожидается вынесение свыше миллиона решений о назначении различных видов пенсии.

В частности, Социальный фонд в полном объеме продолжит назначать пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Также сохранится назначение пенсий для многодетных матерей с тремя более детьми и для родителей детей-инвалидов.

Ранее в Социальном фонде напомнили, что российские законодательство предусматривает возможность оформления досрочной пенсии родителю ребенка с инвалидностью. Однако из двух родителей ребенка-инвалида использовать эту возможность может только один родитель, причем он должен заниматься воспитанием этого ребенка как минимум до его восьмилетия.

Между тем заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточняла: россиянам, желающим получать хорошую пенсию по старости, необходимо следить за динамикой своих пенсионных баллов и быть в курсе, на какую сумму пенсионных выплат можно рассчитывать.