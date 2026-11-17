Театр "Школа драматического искусства" в преддверии Нового года проведет праздничные мероприятия для всей семьи.

Так, с 22 по 25 декабря посетители смогут принять участие в творческих мастер-классах, познакомиться с новогодней выставкой и посмотреть музыкальные сказки. Билеты доступны в сервисе "Мосбилет".

22 и 23 декабря в 12:00 и 15:00 покажут оперу "Морозко", а 24 декабря в 15:00 и 18:00 и 25 декабря в 12:00 зрители увидят оперу "Снежная королева" по пьесе Евгения Шварца.

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