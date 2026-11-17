Российские фигуристы не смогут принять участие в этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Финляндии, поскольку эта страна запретила въезд гражданам России по краткосрочным визам, включая спортивные.

Как уточняет ТАСС, за Россию в соревнованиях планировали участвовать три пары: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Кроме того, состязаться в мужском одиночном катании собирался Евгений Семененко.

В заявлении Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) подчеркивается, что спортсмены стали жертвой необдуманных и неправомерных политических решений — это идет вразрез с положениями Олимпийской хартии и конституции ISU.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что финские власти поступили "не по-человечески". Спортсменка призвала ФФККР отстоять интересы российских фигуристов в суде и добиться выплаты компенсации.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова охарактеризовала действия официального Хельсинки как недобросовестную конкуренцию. По мнению Журовой, после того, как "власти Финляндии начали слишком политично говорить про общение с Россией", "им тут же европейские чиновники дали дубиной". Вслед за этим и было решено ограничить въезд для российских спортсменов.