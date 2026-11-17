Интернет-сервисы для знакомств стали для преступников средой, в которой они подыскивают потенциальных жертв вербовки. Об этом предупредил во вторник, 17 ноября, заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Как уточнил эксперт, злоумышленники вступают в якобы дружеское общение с пользователем и просят его скинуть геолокацию, а затем связываются с доверчивым гражданином под видом сотрудников спецслужб и грозят уголовной ответственностью за пособничество киевскому режиму. Под давлением, запугивая жертву, преступники вынуждают совершать преступления диверсионного и террористического характера.

Машаров подчеркнул, что "это серьезнейшая проблема, которая действительно имеет место быть, особенно среди подростков и несовершеннолетних", сообщает РИА Новости.

В Следственном комитете ранее рассказали, что именно так была найдена и подготовлена исполнительница покушения на бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного. С девушкой связались под видом сотрудников правоохранительных органов и припугнули наказанием за якобы финансирование укронацистов. Под предлогом "завершения процесса по блокировке иностранных счетов" ей велели выполнить определенные задания, в том числе — прикрепить некое устройство к днищу машины Заворотного, которое оказалось бомбой.

Между тем Федеральная служба безопасности предупредила: каждый агент и пособник зарубежных разведок, ставший на путь предательства, будет гарантированно выявлен и сурово наказан по закону вне зависимости от его местонахождения, гражданства или способа вербовки.