Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 184 беспилотника.
БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.
Все БПЛА были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
В Краснодарском крае от падений обломков БПЛА пострадали четыре человека. На двух предприятиях вспыхнул пожар. Есть разрушения по девяти адресам частных домов.
В Белгородской области погибли три человека, восемь получили ранения. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
В Ростовской области пострадавших и разрушений в результате налета беспилотников нет.
ВСУ ежедневно атакуют БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 1441 вражеский беспилотник.