Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 184 беспилотника.

БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Все БПЛА были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В Краснодарском крае от падений обломков БПЛА пострадали четыре человека. На двух предприятиях вспыхнул пожар. Есть разрушения по девяти адресам частных домов.

В Белгородской области погибли три человека, восемь получили ранения. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Ростовской области пострадавших и разрушений в результате налета беспилотников нет.

ВСУ ежедневно атакуют БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 1441 вражеский беспилотник.