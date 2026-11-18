Армия России в ответ на террористические атаки на наши гражданские объекты поразила военные цели в тыловых районах Украины. Взрывы гремели в Киеве, Днепропетровске, Виннице и Харьковской области. В зоне спецоперации идет активное наступление по всему фронту.

На Краснолиманском направлении экипаж тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" оказал поддержку штурмовикам и мотострелковым подразделениям, нанеся точный и мощный удар по району скопления боевиков ВСУ. В результате сорвана ротация вражеских сил.

А это кадры с Днепропетровского направления. Расчёт дронов-перехватчиков "Сокол" группировки "Центр" уничтожил десятки ударных и разведывательных беспилотников противника. Модернизированный отечественный аппарат запускается вручную, а значит подготовка к вылету практически не занимает времени.

В Харьковской области продолжается расширение полосы безопасности вдоль госграницы. Расчёты буксируемых пушек "Гиацинт" группировки "Север" поразили пункты управления БПЛА, технику и живую силу противника. Это мощное орудие не раз доказывало свою исключительную эффективность на поле боя.