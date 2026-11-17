Сергей Собянин сообщил о завершении летнего сезона речной навигации - и востребованность речного транспорта в Москве стала рекордной за всю историю.

Как уточнил мэр, обновленные Северный и Южный речные вокзалы в этом сезоне обновленные принимали и отправляли круизные суда более чем по 40 направлениям.

С момента запуска в 2023 году речным электротранспортом воспользовались свыше 4,6 миллиона раз. Только с начала 2026-го на четырех регулярных маршрутах пассажиры совершили 1,5 миллиона поездок.

Столичные власти продолжат развивать регулярные маршруты электросудов, добавил глава города. Подробности - в публикации.