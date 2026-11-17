В районе села Ягуново Кемеровской области произошел некий авиационный инцидент. Об этом рассказал во вторник, 17 ноября, глава региона Илья Середюк.

Как написал политик в своем официальном "Макс"-канале, на месте происшествия уже работают представители оперативных служб. Губернатор подтвердил, что также лично прибыл на место ЧП и возглавил оперативный штаб.

Все обстоятельства случившегося выясняют компетентные ведомства, подчеркнул Середюк. Какие-либо детали он приводить не стал, отметив лишь, что, предположительно, произошло крушение пролетавшего транзитом через Кузбасс самолета.