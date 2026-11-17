До 18 ноября включительно в Москве временами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом предупреждает столичный комплекс городского хозяйства.

Метеорологи прогнозируют, что после 20 часов вторника, 17 ноября, произойдет переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Наряду со снегом ожидается формирование гололедицы.

С учетом непростых погодных условий москвичей и гостей столицы просят проявлять внимательность и осторожность на дорогах, водителей призывают выезжать на улицы строго на зимней резине, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Как следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра России, в Москве и Московской области установлен повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Предупреждение из-за гололедицы будет действовать в столичном регионе до 9 часов среды, 18 ноября.

Небольшое потепление москвичам обещают в четверг, 19 ноября. Ночью температура воздуха составит плюс один-три градуса, днем ожидается до четырех градусов тепла. При потеплении снег будет таять, небольшой дождь также поможет смыть выпавший снежок.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что жителей Центральной России, в том числе москвичей, ожидает противостояние тепла, которое еще цепляется за свои позиции, и холода, который уже примеряется к власти.