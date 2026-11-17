Подъезды к Крымскому мосту перекрыты. Движение автомобилей через Керченский пролив после массированной воздушной атаки ВСУ временно приостановлено. Автомобилистам рекомендуют пока не выезжать в сторону переправы до появления официальной информации.

Две ночи подряд ВСУ атаковали Крымский мост с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет, но имеются повреждения конструкций сооружения. На заседании правительственной комиссии обсудили ликвидацию последствий.

Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту о ситуации: "Определили необходимые меры оценки ущерба и запуска строительных работ для восстановления моста. Также обсудили вопросы доставки грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами".

Железнодорожное движение по Крымскому мосту уже открыто. Пока по одному пути. На втором участке идет ремонт. Задержались четыре состава из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Пассажиров обеспечивали питанием и водой. Со стороны Кубани на станции "Тамань-пассажирская" развернута полевая кухня. В Керчи на авто- и железнодорожном вокзалах установлены палатки для обогрева. Открыты три пункта временного размещения.

Пассажиры без автотранспорта, которым нужно попасть в Крым или Краснодарский край, смогут воспользоваться паромной переправой, когда позволит погода. Еще одна возможность - пригородное сообщение между Таманью и Керчью. Дмитрий из Темрюка, планирует воспользоваться именно этим вариантом.

"Будем решать вопрос на поезде. Машину пока здесь оставим. А в дальнейшем, я думаю, все урегулируется. И приедем за машиной", - говорит он.

Следственный комитет России оценил удар ВСУ по Крымскому мосту как террористический акт. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.