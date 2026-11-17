Роспотребнадзор увеличил в разы перечень контролируемых показателей качества воды. Об этом доложила глава ведомства Анна Попова на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
Сейчас специалисты проверяют воду на такие показатели как антибиотики, гормоны и пестициды - ранее их содержание было ненормировано.
Ведомство активно помогает коллегам в других странах в изучении инфекций, разработке тестов и вакцин. Три научных центра создано в Африке, один в Венесуэле.
Попова рассказала, что особо эффективным механизмом для защиты потребителя от некачественных товаров и контрафакта стала маркировка - такой цифровой след позволил блокировать просроченную продукцию еще на кассе.
"В вашей работе безопасность людей всегда на первом месте. И для этого у Роспотребнадзора есть все необходимые инструменты, опыт и компетенции. По поручению главы государства реализуется стратегия в области защиты прав потребителей на период до 2030 года. При этом важно расширять цифровизацию, использование новых технологий, элементов, связанных с научными изысканиями, внедрять их в эти процессы, чтобы в максимальной степени снижалась административная нагрузка на бизнес. Особенно в условиях развития платформенной экономики, интернет-торговли, маркетплейсов", - сказал Мишустин.