Роспотребнадзор увеличил в разы перечень контролируемых показателей качества воды. Об этом доложила глава ведомства Анна Попова на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.

Сейчас специалисты проверяют воду на такие показатели как антибиотики, гормоны и пестициды - ранее их содержание было ненормировано.

Ведомство активно помогает коллегам в других странах в изучении инфекций, разработке тестов и вакцин. Три научных центра создано в Африке, один в Венесуэле.

Попова рассказала, что особо эффективным механизмом для защиты потребителя от некачественных товаров и контрафакта стала маркировка - такой цифровой след позволил блокировать просроченную продукцию еще на кассе.