Подготовка встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) завершена. Это подтвердил во вторник, 17 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента России в эфире Первого канала, к встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина "всё согласовано".

Песков рассказал, что была проделана значительная работа, причем "осталось и место для дискуссионной части".

Между тем, пишет Axios, предстоящая трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа вызывает серьезную тревогу у европейских и украинских чиновников. Источник портала пояснил, что "всякий раз, когда президент Трамп разговаривает или видится с Путиным, это оборачивается плохими новостями для Украины и Европы".

Глава российской дипломатии Сергей Лавров между тем заявил, что "примерно понятно, о чем будут разговаривать лидеры", хотя раскрывать детали не стал, поскольку "как-то это не очень в нашей традиции". Министр допустил, что лидеры России, США и Китая могли бы сделать такой формат общения регулярным, если бы сочли это нужным и полезным: "Не так сложно еще раз собраться".