Заболеваемость респираторными инфекциями в России соответствует сезонным уровням, при этом по итогам последней недели отмечается прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом рассказали во вторник, 17 ноября, в Роспотребнадзоре.

Как поясняет ведомство, это обусловлено возобновлением очного учебного процесса после завершения школьных каникул. В течение 46-й недели 2026 года было зарегистрировано 608 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Число заболевших гриппом превысило 2,8 тысячи человек.

В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 45,4 миллиона россиян. Роспотребнадзор напоминает: для формирования иммунитета и защиты уязвимых групп необходимо успеть сделать прививку.

В материале по профилактике и лечению гриппа и других ОРВИ, подготовленном Академией постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, оцениваются мутации вируса гриппа. Часть изученных вирусов приобрела генетические изменения в одном из поверхностных белков. При этом разновидности вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и A(H3N2) по своим свойствам оставались близкими к штаммам, включенным в состав противогриппозных вакцин.

Аакадемик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил, что именно грипп может стать причиной новой пандемии. Эпидемиолог напомнил, что с периодичностью примерно раз в десять лет появляются пандемические штаммы, которые обеспечивают существенный рост заболеваемости, тяжесть течения, продолжительность. Сейчас, по выражению Онищенко, "мы живем в преддверии появления такого штамма", сообщает ТАСС.