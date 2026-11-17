Вооруженные силы России 17 ноября поразили сухогруз на переходе морем, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения, сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме того, удар нанесен по железнодорожному локомотиву в районе станции "Кривой Рог". Он использовался в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения украинских боевиков.

Также поражены электроподстанция ПС-110 в городе Черновцы Черновицкой области и три электроподстанции ПС-330 в городах Ровно и Грабов Ровенской области, Каменское Днепропетровской областию

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