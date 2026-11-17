Еврокомиссия исходит из сценария продолжения конфликта на Украине и санкций против России до конца 2028 года. Таков прогноз, изложенный в осеннем экономическом прогнозе Евросоюза.

Как сообщает ТАСС, Брюссель предвидит, что "экономические последствия войны на Украине остаются крайне неопределенными и зависят от ее развития".

При этом "центральный сценарий", основанный на предположении о продолжении конфликта на протяжении еще двух лет, базируется на сохранении санкций против России в течении указанного срока.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких крайних сроков в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине нет, невзирая на слухи о якобы намерении Москвы завершить спецоперацию до конца 2026 года.

При этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял, что специальная военная операция России на Украине приближается к логическому завершению. Сенатор мотивировал свое мнение тем, что последние атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в России вызвали резкую критику во всем мире.