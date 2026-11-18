Жуткая история о том, как британского премьера в России спаивали. Известный британский клоун, в прошлом премьер-министр Борис Джонсон, рассказал страшную историю о том, как поехал к Путину, как хотел полюбовно обо всем договориться, а попал в руки Сергея Лаврова. Тут-то наш министр и предложил премьеру водки.

Дело было в 2017-м, понятно, что история наполовину высосана из пальца. Вообще-то встречи на высшем готовятся не один день. И просто так заскочить в Москву и поговорить с Путиным…Зато, как только дело дошло до водки и закуски от российского МИДа, тут и берегов не видно.

Вообще-то склонность Джонсона приложиться к стакану ни для кого не секрет. Даже в разгар пандемии и всеобщей изоляции, будучи премьером, устраивал в резиденции на Даунинг-стрит пьяные вечеринки. Пресс-служба пыталась это опровергать, но снимок в газете "Гардиан" подтвердил, что Джонсон не упускал случая выпить в разгар ковида в хорошей компании.

Хорошая такая работа. Но застолье в доме приемов российского МИДа, конечно, побогаче будет. Любой Джонсон даст слабину. Интересно, когда премьер прилетал в Киев, чтобы уговорить Зеленского сражаться до последнего украинца, там он так же на горилку налегал? Сергея Лаврова жалобы обиженного Бориса Джонсона, видимо, позабавили, поэтому наш министр решил прокомментировать эту слезную исповедь.

Закусывать надо, когда налегаешь. А то вот и получается, что в действительности все не так, как на самом деле.