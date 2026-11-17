Украина желает получить от западных доноров больше вооружений, военной техники и денег. Об этом объявил предводитель киевского режима Владимир Зеленский, выступая во вторник, 17 ноября, на заседании контактной группы в формате "Рамштайн".

Как заявил утративший легитимность президент Украины, ВСУ нужно "больше истребителей, больше F-16", а также "дополнительно 8 миллиардов евро в этом году для покрытия дефицита военного бюджета".

При этом партнеры киевского режима объявили о готовности дополнительно проспонсировать укронацистов. Так, Министерство обороны Великобритании пообещало в течение зимы поставить Киеву более 1 тысячи ракет и свыше десяти радаров для системы противовоздушной обороны (ПВО) на сумму 316 миллионов долларов.

Швеция объявила о намерении выделить дополнительное финансирование примерно на 720 миллионов шведских крон (71 миллион долларов США) на многосторонние фонды и инициативы для поддержки обороны Украины, сообщает РИА Новости.

Однако есть и страны, разочаровавшиеся в поддержке киевского режима. Государственный секретарь венгерского Министерства иностранных дел Дьердь Велкеи заверил, что от Будапешта Украине не видать ни оружия, ни солдат.

Болгарский премьер-министр Румен Радев заявил, что София прекратит предоставлять оружие Украине, хотя и не намерена блокировать решение государств Евросоюза об оказании помощи Киеву.

Польский премьер-министр Дональд Туск объявил, что Варшава не будет дальше делать взносы в программу НАТО по закупкам американского оружия для Украины, поскольку страдает от высокого дефицита бюджета и возрастающих расходов на национальную оборону.