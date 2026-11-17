Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в течение вторника, 17 ноября, 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, вражеские дроны были обезврежены над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что киевский режим продолжает бить по мирным целям, а российская армия в ответ продолжает специальную военную операцию. Политик подчеркнул, что "мы должны достигнуть и достигнем наших целей".

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что агрессивные выпады украинского агрессора на фоне возобновления переговорного процесса по мирному урегулированию — это "очередной плевок" на попытки остановить кровопролитие и "явный отказ киевской хунты от мирного диалога".