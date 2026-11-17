Владимир Путин прилетел в китайский Шэньчжэнь. Там 18 ноября открывается 33-й саммит форума АТЭС.

На нем президент изложит приоритеты России в сфере торгово-экономического сотрудничества в регионе. Также состоятся полноформатные российско-китайские переговоры, в ходе которых Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят перспективы дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, международную и региональную повестку.

Запланирована и трехсторонняя встреча главы нашего государства с лидерами КНР и США.

В Шэньчжэне Владимира Путина встретили почетный караул Народно-освободительной армии КНР и военный оркестр. Президент Поприветствовать российского лидера также пришли представители китайской молодежи.