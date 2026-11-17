Сборная России по футболу обыграла национальную команду Венесуэлы в товарищеской встрече в Краснодаре, которая прошла во вторник, 17 ноября.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Дубль записал в свой актив Алексей Миранчук (59-я и 75-я минуты матча).

Игру посвятили 100-летию со дня рождения знаменитого советского футболиста и тренера, лучшего бомбардира в истории московского "Спартака" Никиты Симоняна и 70-летию победы сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года. В память об этих событиях форма российских футболистов была выполнена в стиле "ретро" с отсылкой к советской экипировке.

В настоящее время все игры российских футболистов носят товарищеский характер, поскольку ФИФА и УЕФА по политическим мотивам отстранили Россию от международных турниров.

В России тем временем завершается работа над установлением Всероссийского дня футбола 25 мая. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов пообещал, что Всероссийский день футбола будет массовым, как "Лыжня России", с учетом телетрансляций вовлеченность аудитории будет достигать 60 миллионов человек.