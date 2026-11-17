Традиционный для многих сфер деятельности и организаций в России восьмичасовой рабочий день можно безболезненно урезать на два часа. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов.

Как заявил сенатор в комментарии НСН, новые технологии, которые применяются практически во всех сферах экономики, позволяют сократить рабочий день до шести часов.

Политик напомнил, что подобная законодательная инициатива уже выдвигалась — даже если она не встретит широкой поддержки среди законотворцев, "то в ближайшее время мы все равно к этому придем".

Звучали в России и предложения противоположного содержания: работать больше, отдыхать меньше. В Кремле, оценивая идею бизнесмена Олега Дерипаски перевести россиян на 12-часовой рабочий день, включая субботу, напомнили: каждый работодатель устанавливает требуемый рабочий график, а сотрудник волен соглашаться или нет.

При этом заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предлагал урезать рабочий день в жаркую погоду до шести часов, а если жара носит аномальный характер, то и до пяти часов. Общественник подчеркивал, что если работодатель не может обеспечить комфортные условия труда, можно также отправить сотрудников на удаленку.