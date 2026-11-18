Чем обусловлена паника в Европе перед трехсторонней встречей лидеров России, Китая и США? Почему накануне саммита европейцы постарались допустить как можно больше антироссийских выпадов?

В программе "События. 25-й час" тему Алексей Фролов обсудил с заместителем редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрием Бабичем.

"Не идет речь о сферах влияния. Не идет речь о каких-то тайнах, закулисных договорах. В Шэньчжэне встречаются главы трех самых сильных в военном отношении держав мира", - отметил он.

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