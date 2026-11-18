С 1 января 2027 года женщины со званием "Мать-героиня" будут автоматически получать единовременную выплату в размере одного миллиона рублей через Социальный фонд России, рассказала доцент кафедры конституционного и муниципального права МГЮА Ольга Рыбакова.



После вступления новых правил в силу матерям-героиням не нужно будет подавать заявление и собирать справки — необходимые сведения ведомства передадут в Социальный фонд самостоятельно, добавила Рыбакова.



Новый порядок должен упростить получение выплаты и исключить случаи, когда женщины не получают положенные средства из-за незнания о них или сложностей с оформлением. Сейчас выплату назначают в заявительном порядке через региональные органы соцзащиты и Минтруд.



Звание "Мать-героиня" присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.