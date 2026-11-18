Мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс открыто выступил против планов правительства закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Россией, пообещав лично представить свои аргументы министру внутренних дел.



По словам Тоотса, введение подобных ограничений несет серьезные риски. В первую очередь он обратил внимание на гуманитарный аспект, подчеркнув, что жителям Эстонии необходимо сохранять возможность ездить в Россию к пожилым родственникам и решать семейные вопросы.



Кроме того, закрытие погранпереходов тяжело ударит по экономике Нарвы и приведет к потере рабочих мест, так как значительная часть жителей города трудится в пограничных и таможенных службах. Мэр также добавил, что основные случаи незаконного пересечения границы в последнее время фиксировались со стороны Латвии, поэтому контроль стоит усилить именно там.



Инициативу полностью перекрыть автомобильное сообщение с Россией с 1 декабря озвучил премьер-министр Эстонии Кристен Михал 15 ноября, поручив МВД подготовить соответствующее постановление.