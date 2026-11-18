Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, страны Азии превратились в локомотивы инноваций. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на деловом саммите форума АТЭС, который сегодня начал работу в китайском Шэньчжэне.

Президент отметил, за последние три года ВВП нашей страны вырос более чем на 10 процентов, а российская экономика не просто растет, качественно меняется ее структура. Владимир Путин подчеркнул - существенные изменения терпит положение дел в мире. Прежние инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя, утратив свое устрашающее воздействие.

"Да, санкции, тарифы, экспортные ограничения всё еще имеют сдерживающий эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже не способны. Пример тому, провалившиеся попытки изолировать и нашу страну - Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом. Стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер. Однако наша страна в силу своего географического положения, национального характера наших народов, роли в мировой экономике и политике, достойно прошла через все эти испытания", - отметил Путин.

Владимир Путин также подчеркнул, что к санкционной политике в первую очередь не смог адаптироваться сам Евросоюз. Включая добровольный отказ от нашего рынка и дешёвых стабильных российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали процветание ЕС.