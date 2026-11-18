Продолжается набор на военную службу по контракту. После собеседования новобранцев ожидает всесторонняя подготовка в условиях, приближенных к боевым. Так, на одном из полигонов тренируются будущие экипажи огнемётных систем "ТОС-2" - или "ТОСочка". Это грозное оружие буквально наводит ужас на врага, но с ним надо ещё научиться обращаться.

В саратовских степях, что очень напоминают местность Донбасса, наши бойцы разворачивают тяжелые огнеметные системы. Чтобы там, за лентой они наводили на врага ужас, здесь экипажи машин "ТОС-2" или "Тосочка" проходят обучение. Сейчас бойцы готовятся к стрельбам, которые станут для них последним экзаменом.

Экономия времени на фронте сохраняет жизни. Задача экипажа - стремительно выдвинуться на огневую позицию, быстро отстреляться и также скоротечно исчезнуть.

Тяжелые огнеметные системы традиционно входят в состав войск РХБЗ. Сказываются особенности оружия. Термобарические боеприпасы создавались не как артиллерия, а как средство решения инженерно-химических задач - расчистка местности, выжигание зараженных участков. Полный залп, а это 18 зарядов, уничтожает все живое в радиусе 6 гектаров. Спрятаться невозможно - ни в бронированной технике, ни в блиндаже. Экипажам дается возможность сделать пристрелочный выстрел. Потом ряд учебных. Контрольная стрельба обязательно боевыми.

На другом конце страны отрабатывают навыки борьбы с вражескими беспилотниками расчеты мобильных огневых групп. Бойцам предстоит защищать объекты критически важной инфраструктуры своего региона. Обучаются сначала на статичных мишенях, затем стреляют по движущимся. У многих уже есть боевой опыт, но тренировки все равно необходимы.

Боевой путь добровольцев начинается в Центрах отбора на службу по контракту. Здесь рассказывают об особенностях родов войск, о льготах для военных, и от чего зависит их зарплата.

Государство активно поддерживает тех, кто заключает контракт с Минобороны. При его подписании положены единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве добровольцам дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей.

В столице Центр отбора на службу по контракту работает на улице Яблочкова. Заявку можно подать онлайн, а дополнительную информацию получить по короткому номеру 117.

Александр Огородников, "ТВ Центр"