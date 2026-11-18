Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Китайский лидер отметил символичность текущего раунда переговоров и отметил, что это уже третья встреча с начала 2026 года. Отношения России и Китая служат примером взаимодействия нового типа между великими державами.

"Под нашим с вами твердым руководством китайско-российские отношения были и остаются неподвижны как гора при любой невзгоде в мире", - заявил Си Цзиньпин, обращаясь к Путину.

В свою очередь российский президент отметил, что Москва и Пекин придерживаются конструктивного подхода по созданию многополярного мира.

В ходе встречи Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы экономического сотрудничества, внешнюю политику. Встреча началась в расширенном составе. Не исключено, что лидеры России и Китая проведут дополнительные беседы во время обеда и других мероприятий саммита АТЭС, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.