Вопрос восстановления Крымского моста после атак ВСУ находится на контроле правительства.

У России есть все возможности и технологии для его ремонта в короткие сроки, заявил вице-премьер Андрей Никитин. Российская транспортная система имеет высокий запас прочности, подчеркнул он.

ВСУ атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября с помощью беспилотников. После второй ночной атаки были зафиксированы "повреждения конструкции" моста. Пострадавших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Движение поездов уже восстановили, поезда ходят по расписанию. Автомобильное движение пока закрыто.