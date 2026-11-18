Валерий Меладзе оставил супругу, певицу Альбину Джанабаеву, вместе с тремя детьми за границей, а сам перебрался в Россию. Знаменитый исполнитель сделал большую скидку на свои концерты.

Как утверждает Mash, Валерий Меладзе живет в Москве на Новой Риге с конца лета. Однако давать корпоративы в России певец пока не торопится. Зато он рассматривает заказы в нейтральных странах, в частности в Казахстане. Там Меладзе готов выступать вместе с Верой Брежневой и Светланой Лободой.

Кроме того, за корпоратив певец теперь просит 75 тысяч евро вместо прежних 130 тысяч — почти на 42% меньше. При этом артист будет вылетать из Москвы, а в райдере оставил VIP-вход.

Ранее Валерий Меладзе угодил в скандал во время концерта в Чехии. Прямо во время выступления артиста две фанатки сцепились в фан-зоне. Сам певец это заметил и попытался быстро погасить конфликт. "Бои какие-то тут происходят. Здесь концерт. К чертовой матери всех, кто здесь устроил кипиш! Не надо быть идиотами! Разошлись! Еще пытаются кому-то что-то объяснять. Я смотрю за всеми вами", - наорал на зрителей Валерий Меладзе.

Ходили слухи, что певец тайно лечится в Москве. Стало известно, что во время очередного своего приезда в столицу он оплатил счета в московской клинике более чем на 400 тысяч рублей: за консультации, сопровождение, анализы, анестезию и т.д.

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