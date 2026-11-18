44-летняя Энн Хэтэуэй стала многодетной мамой. Знаменитую голливудскую актрису сняли во время прогулки с младенцем.

Примечательно, что артистка не сообщила о родах. Когда малыш появился на свет, какого он пола и как его зовут, неизвестно. Сама многодетная мамочка пока не делала никаких официальных сообщений.

О том, что Энн Хэтэуэй родила третьего ребенка, общественность узнала случайно, когда актриса в солнцезащитных очках, кепке и светлом пальто прогуливалась по Нью-Йорку. Причем в слинге на груди у нее был ребенок. Лица малыша видно не было, на свет выглядывала лишь бордовая шапочка с помпоном. Знаменитую актрису снял TMZ и распространил новость о прибавлении в семье.

Отметим, что Энн Хэтэуэй и ее супруг Адам Шульман воспитывают десятилетнего Джонатана и семилетнего Джека. Сыновей пара предпочитает лишний раз не демонстрировать общественности.

Напомним, в 2011 году Энн Хэтэуэй вышла замуж за дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана. Актриса известна по таким фильмам, как "Дневник принцессы", "Горбатая гора", "Отверженные", "Интерстеллар" и так далее.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>