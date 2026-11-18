Ира Пинчук в прошлом году пережила крах своего первого брака. Звезда "Дома-2" долго приходила в себя, ей даже понадобилась помощь специалистов. Но несколько месяцев назад Ира встретила новую любовь. Недолго думая, она снова вышла замуж.

Вторым мужем Пинчук стал бизнесмен Саламбек Мартазанов. Сначала Ира и Саламбек заключили религиозный брак по мусульманским традициям. А спустя время они официально оформили отношения в МФЦ.

Выпускница телестройки говорит, что с новым мужем обрела настоящее счастье. Более того, Саламбек изменил взгляды Иры на жизнь настолько, что она решилась на серьезный шаг. Пинчук отказалась от своей религии и приняла ислам.

"Это было не просто смело… Сейчас просто хочу поделиться своим опытом. Мой муж — мусульманин. Но за все время наших отношений он ни разу не пытался склонить меня к своей религии… Не уговаривал, не настаивал, не убеждал и уж тем более ничего не навязывал. Он просто жил согласно своим убеждениям. А я наблюдала… За его поступками, отношением ко мне, к семье, к людям… За его рассуждениями, ценностями, за тем, как он смотрит на этот мир. И именно это постепенно начало покорять мое сердце", — сообщила Ирина.

По словам звезды реалити, ей стало интересно, она начала читать Коран, искать ответы на свои вопросы. "И чем глубже я погружалась, тем больше понимала, насколько мне близко то, что я узнаю", — поделилась Пинчук.

Ира подчеркнула, что муж никак не повлиял на ее решение. Мол, пусть хейтеры думают, что хотят, но ислам она приняла по велению сердца, а не чтобы кому-то угодить.

"Я прекрасно понимаю, что найдутся люди, которые захотят все обесценить фразами вроде „ради мужа“, „тебя заставили“ или „попала под влияние“. Но знаете, меня это даже не заденет. Мне не нужно никому ничего доказывать или оправдываться", — заключила Пинчук.

Пока не известно, как воспринял эти новости бывший муж Иры Арай Чобанян. От экс-участника "Дома-2" Пинчук родила двоих детей. Арай вырос в традиционной религиозной армянской семье, придерживающейся христианских устоев. Но сыновей Пинчук и Чобанян так и не крестили, хотя старшему мальчику уже 5 лет.