Единственная дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина официально сообщила о расставании с молодым студентом, искусствоведом Артемом Москвиным. Ходят слухи, что причиной стало незавидное финансовое положение жениха.

Сама Татьяна Плаксина дала понять, что не страдает после разрыва. Наоборот, утверждает дочь Любови Успенской, расставание послужило для нее мощным стимулом. Она готова творить с новой силой.

"Расставание послужило моему прорыву. Я была скована в этих отношениях. А сейчас я наконец-то могу быть самой собой", - заявила Татьяна Плаксина.

Наследница Успенской снова пишет картины, поет с матерью на сцене, снимается в фотосессиях. Несмотря на то, что Татьяна не уточнила причину расставания, в Сети ходят слухи, что этому поспособствовала Любовь Успенская. Якобы певица разочаровалась в избраннике Плаксиной.

Ведь если поначалу жених восхищал женщин своим трепетным отношением и красиво ухаживал, то затем показал себя с неприятной стороны. Он матом крыл подписчиков Плаксиной в Сети, а потом и вовсе признался, что не располагает большими финансовыми возможностями.

Отметим, что многие фанаты обрадовались, когда Татьяна объявила о расставании с молодым возлюбленным. Дело в том, что они были недовольны выбором дочери Успенской, считая, что он ее просто недостоин и ей не подходит.

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