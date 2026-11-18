Выбирая Шэньчжень местом проведения саммита АТЭС, Китай сделал беспроигрышный шаг. Город, который всего 50 лет назад был рыбацкой деревней по соседству с Гонконгом, сегодня превратился в 17-миллионный мегаполис. Здесь находятся штаб-квартиры и производства крупнейших китайских компаний. КНР демонстрирует партнерам по АТЭС и всему миру, как нужно развивать и строить сотрудничество. Это, выступая на деловом форуме саммита, особо подчеркнул Владимир Путин.

"Это один из самых современных и динамичных мегаполисов, который органично сочетает высокую урбанизацию, комфортную городскую среду и инновационную производственную базу. Он входит в число ключевых полюсов инвестиционной гравитации в АТР, олицетворяет технологическое, экономическое и социальное преображение Китая, да и всей Азии", - отметил Путин.

Россия принимала саммит АТЭС в 2012 году во Владивостоке, напомнил Владимир Путин. Тогда много говорили о том, что роль Азиатско-Тихоокеанского региона неизменно будет расти.

"Однако тогда мы не могли даже предполагать, что реальность превзойдет самые смелые наши прогнозы. Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты. На АТЭС приходится более 60 процентов мирового ВВП и 36 процентов населения, 50 процентов мировой торговли товарами и 35 процентов торговли услугами", - отметил Путин.

И это неудивительно, ведь большинство участников АТЭС, а форум объединяет 21 страну, открыты к взаимовыгодному сотрудничеству. По словам Владимира Путина, именно здесь утверждается более справедливая, демократическая и равноправная система мироустройства.

"Практика показала, что прежние инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя, в значительной степени утратили свое устрашающее воздействие", - сказал Путин.

А вот в западной Европе не смогли адаптироваться после отказа от дешевых российских энергоносителей и торговли с Москвой. Россия быстро нашла новых партнеров, которым готова предложить не только поставки энергоносителей и сельхозпродукцию, но и решения в сфере высоких технологий, развитую логистическую сеть, в частности, БАМ и Севморпуть. А также уникальные возможности для сотрудничества в перспективных регионах страны.

"1 января 2027 года будет дан старт беспрецедентному по масштабу и охвату единому преференциальному режиму для всего Дальнего Востока России и Арктики. Будет запущен особый правовой статус. Суть его – в быстрой беспрепятственной обкатке новейших технологий, включая беспилотники, промышленные роботы и искусственный интеллект", - сообщил Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что особое внимание Москва уделяет торгово-экономическим связям с Китаем. Об этом президент говорил и на двухсторонней встрече с лидером КНР.

"Товарооборот между нашими странами несколько лет подряд существенно превысил отметку в 200 миллиардов - это цель, которую мы не так давно ставили перед собой. И, судя по всему, в этом году она будет не только продемонстрирована еще раз, но и, наоборот, больше того, покажет хорошую динамику роста нашего товарооборота", - сообщил Путин.

Лидеры России и Китая общались в том самом зале, где завтра запланирована трехсторонняя встреча Путин - Си Цзиньпин - Трамп. Сегодня - еще одна возможность сверить часы.

"Под нашим с вами твердым руководством китайско-российские отношения были и остаются неподвижны, как гора при любой невзгоде в мире, имеют широкие перспективы и не подвержены сиюминутной мировой конъюнктуре", - сказал Си Цзиньпин.

Путин и Си Цзиньпин разговаривали более двух часов, в том числе в неформальной обстановке за традиционный китайским чайным столом. После чего кортеж президента России покинул резиденцию лидера КНР. На "Аурусе", китайские номера - по правилам движения в Шеньчжене.